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بالصور.. انهيار محمد محيي في عزاء صديقه أحمد عدوية

12:19 ص الخميس 02 يناير 2025

انهيار محمد محيي في عزاء صديقه أحمد عدوية

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كتب- مؤمن سعد:

حضر المطرب محمد محيي، مساء الأربعاء، عزاء المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وظهر "محيي" خلال العزاء وهو ينهار من البكاء حزنا على رحيل صديقه، وحاول المطرب خالد عجاج مواساته وتهدئته.

وشهد العزاء أيضًا حضور علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

كما حضر الفنانين حكيم وخالد عجاج وحميد الشاعري وفيفي عبده وعصام كاريكا ومحمد قماح والموسيقار هاني شنودة.

ورحل المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

انهيار محمد محيي في عزاء صديقه أحمد عدوية (2)

محمد محيي عزاء الراحل أحمد عدوية مسجد المشير طنطاوي
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