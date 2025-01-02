هكذا احتفلت آمال ماهر بـ عام 2025.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة آمال ماهر متابعيها لقطات من استعدادها لحفلها الغنائي الذي أقيم أمس الثلاثاء، في ليلة رأس السنة الجديدة.

ونشرت آمال ماهر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة 2025".

أشعلت الفنانة أمال ماهر، حفلها الغنائي الذي يقام أمس الثلاثاء، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.

تفاعل رواد موقع انستجرام مع إطلالة آمال ماهر، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أجمل و أحلى آمال"، "أحلى واحدة في كل سنة"، "صوت مصر"، "السنة جديدة عشانك يا ملكة"، "كانت حفلة رهيبة".

View this post on Instagram A post shared by Amal Maher (@amalmaherofficial)

وحرصت أمال ماهر على تحية جمهورها محبيها فور صعودها على مسرح الحفل، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور، بقيادة المايسترو تامر فيظي، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام سنويًا في العلا، ويقام في الفترة من 19 ديسمبر 2024 حتى 11 يناير 2025.

المطربة آمال ماهر، قدمت في سبتمبر الماضي، الحفل الذي أقيم في الإحساء، وفي يوليو الماضي حفلين فعاليات مهرجان جولة المملكة، الذي أقيم في السعودية ضمن برنامج "جودة الحياة"، وقدمت الأول في الطائف، والثاني في أبها.

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