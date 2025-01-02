روبي بفستان قصير وهنا لزاهد بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير لها استقبلت من خلالها العام الجديد 2025.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار في أحدث ظهور لها من داخل منطقة الأهرامات، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل.

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال احتفالها بليلة رأس السنة مع عائلتها بمنزلها.

ملك قورة

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا لها خلال توديع عام 2024 والاحتفال برأس السنة الجديدة.

روبي

خطفت المطربة روبي الأنظار في أحدث جلسة تصوير من حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة، وودعت عام 2024 مرتدية فستان جريء باللون الأحمر.

هيفاء وهبي

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها على موقع "إنستجرام"، أحدث ظهور لها من حفلها الغنائي في ليلة رأس السنة، وظهرت مرتدية فستان طويل وجريء.

نوال الزغبي

ودعت المطربة نوال الزغبي عام 2024 على طريقتها الخاصة، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان طويل منفوش باللون الأحمر.

يارا

شاركت المطربة يارا متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بإطلالة مميزة عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام" وهي تحصل على قبلة على "خدها" من صديقتها الفنانة دنيا الشربيني احتفالًا بليلة رأس السنة.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة لها من داخل أحد المعابد الأثرية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".