حدث بالفن| زواج نجم وعزاء أحمد عدوية ونجمة تثير الجدل
12:05 ص الخميس 02 يناير 2025
إعداد- هاني صابر:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر، ومعلومات عن هدى الناظر التي أنهت عزوبية مصطفى شعبان، وشيرين عبدالوهاب تثير الجدل ، وعزاء الراحل أحمد عدوية، والعرض الخاص لفيلم "الدشاش"، وغيرها من الأخبار.
محمد عدوية عزاء أحمد عدوية تامر حسني حفل رأس السنة أحمد الفيشاوي الدشاش علاء مبارك مصطفى شعبان هدى الناظر داليا البحيري شيرين عبدالوهاب مصطفى شعبان وهدى الناظر
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