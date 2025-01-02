حدث بالفن| زواج نجم وعزاء أحمد عدوية ونجمة تثير الجدل

إعداد- هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر، ومعلومات عن هدى الناظر التي أنهت عزوبية مصطفى شعبان، وشيرين عبدالوهاب تثير الجدل ، وعزاء الراحل أحمد عدوية، والعرض الخاص لفيلم "الدشاش"، وغيرها من الأخبار.