لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حدث بالفن| زواج نجم وعزاء أحمد عدوية ونجمة تثير الجدل

12:05 ص الخميس 02 يناير 2025
حدث بالفن| زواج نجم وعزاء أحمد عدوية ونجمة تثير الجدل

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر، ومعلومات عن هدى الناظر التي أنهت عزوبية مصطفى شعبان، وشيرين عبدالوهاب تثير الجدل ، وعزاء الراحل أحمد عدوية، والعرض الخاص لفيلم "الدشاش"، وغيرها من الأخبار.

محمد عدوية عزاء أحمد عدوية تامر حسني حفل رأس السنة أحمد الفيشاوي الدشاش علاء مبارك مصطفى شعبان هدى الناظر داليا البحيري شيرين عبدالوهاب مصطفى شعبان وهدى الناظر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روبي بفستان قصير وهنا لزاهد بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي