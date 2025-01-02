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فستان قصير.. 4 صور لـ روبي بإطلالة لامعة في أحدث ظهور لها

12:18 ص الخميس 02 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    روبي بإطلالة لامعة في أحدث ظهور لها (3)
  • عرض 5 صورة
    روبي بإطلالة لامعة في أحدث ظهور لها (1)
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    روبي بإطلالة لامعة في أحدث ظهور لها (2)
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    روبي بإطلالة لامعة في أحدث ظهور لها (4)
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كتبت - أسماء مرسي:

ظهرت المطربة روبي بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور، إذ نشرت صورا لها بفستان قصير باللون النبيتي خطف الأنظار.

تميز الفستان بصيحة "الأون شولدر" التي أضفت لمسة من الجرأة والأناقة على الإطلالة، بالإضافة إلى قصته اللامعة.

ولإكمال إطلالتها، اعتمدت روبي على مكياج ناعم يركز على رسمة عيونها، وتركت خصلات شعرها منسدلة بشكل عفوي.

ونسقت مع الفستان حذاء أنيق باللون الأبيض، وأكسسوارات بسيطة تتكون من خاتم وحلق.

وتعتبر صيحة الأون شولدر من أبرز صيحات الموضة في عام 2024، حيث تمنح المرأة إطلالة أنثوية وجذابة، كما أنها تتميز بكشف أحد الكتفين.

ويمكن تنسيق الفساتين بهذه الصيحة مع مختلف الإكسسوارات والمكياج للحصول على إطلالة تناسب كل مناسبة، وفقا لموقعي "dressforanight" و"wildcatchronicle".

روبي إطلالة روبي نجوم الفن
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