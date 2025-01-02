هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة ساحرة، إذ مرتدية فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة الكب، مناسب لشكل جسمها.

واختارت وضع وشاح على رأسها من نفس خامة الفستان، ما منحها مظهرا جذابا، ويعتبر الوشاح المتصل بالفستان من صيحات الموضة الرائجة خلال السنوات الماضية، التي تعتمدها النجمات حول العالم ولفتت الأنظار بقوة على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات والأحداث الكبرى، وخاصةً بعد ظهورها في عروض أزياء شهر الموضة العالمي في 2023- 2024.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية يتناسب مع لون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد وأسورة وخاتم من توقيع "عبدالله سكجها".

ويعتبر اللون الأخضر من الألوان الرائجة هذا العام، ويتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء.