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فستان قصير.. 8 صور لـ إطلالة نرمين الفقي احتفالا بالعام الجديد

12:19 ص الخميس 02 يناير 2025
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (6)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (8)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (5)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (3)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (7)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (1)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (4)
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    إطلالة نرمين الفقي في رأس السنة (2)
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة نرمين الفقي بإطلالة جريئة احتفالا بأجواء العام الجديد، إذ ارتدت جاكت على شكل فستان قصير فوق الركبة، تميز بأنه بقصة الكب.

واختارت وضع حزام من خامة الجلد، لتحديد خصرها.

وجاء تصميم الفستان بشكل انسيابي على الجسم ومناسب لقوامها.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، وتركت خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وكوليه. أسورة.

واعتمدت نرمين الفقي صيحة Jacket dress الرائجة هذا العام التي يعتمدها الفنانات والفاشونستات، وهو عبارة عن جاكت على شكل فستان ، يتم اعتماده بمفردة دون بنطلون .

نرمين الفقي إطلالة نرمين الفقي العام الجديد
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