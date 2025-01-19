بعد تصدرها الترند.. 25 صورة لـ هنا الزاهد وماثيو ماكونهي في حفل جوي أوردز

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة هنا الزاهد، ترند موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تسليمها النجم العالمي ماثيو ماكونهي، جائزة أفضل ممثلة في فئة السينما عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من مهرجان صناع الترفيه- Joy Awards 2025.

النجم ماثيو ماكونهي، ساعد الفنانة هنا الزاهد على الصعود للمسرح، وتسليمها جائزة أفضل ممثلة، لتعبر الفائزة عن سعادتها بهذا التكريم.

وقالت "هنا" فور صعودها على مسرح Joy Awards 2025:"يا نهار أبيض، فرحانة وممتنة وفخورة، اللحظة دي هتخليني أركز أكتر وأكتر، شكرا للسعودية ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا لوالدتي، شكرا ماثيو ماكونهي لأنه خلى اللحظة دي لا يمكن أنساها في حياتي".

واحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

كما فاز الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، المُقام في الرياض.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

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