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بعد تصدرها الترند.. 25 صورة لـ هنا الزاهد وماثيو ماكونهي في حفل جوي أوردز

11:24 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد وهشام ماجد في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد وهشام ماجد
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد وماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (2)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد مع جائزة أفضل ممثلة
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد وماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز أثناء تسليمها الجائزة (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (6)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (5)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (4)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (3)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (2)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز أثناء تسليمها الجائزة (3)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد على خشبة مسرح جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد على اللافندر كاربت
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد تتسلم جائزة أفضل ممثلة من ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (2)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد تتسلم جائزة أفضل ممثلة من ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد اثناء تسليمها جائزة افضل ممثلة
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد تتسلم جائزة أفضل ممثلة من ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز (1)
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد اثناء تسليمها جائزة افضل ممثلة عم فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة
  • عرض 25 صورة
    هنا الزاهد ماثيو ماكونهي في حفل جوي اوردز بالرياض
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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة هنا الزاهد، ترند موقع جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تسليمها النجم العالمي ماثيو ماكونهي، جائزة أفضل ممثلة في فئة السينما عن دورها في فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في النسخة الخامسة من مهرجان صناع الترفيه- Joy Awards 2025.

النجم ماثيو ماكونهي، ساعد الفنانة هنا الزاهد على الصعود للمسرح، وتسليمها جائزة أفضل ممثلة، لتعبر الفائزة عن سعادتها بهذا التكريم.

وقالت "هنا" فور صعودها على مسرح Joy Awards 2025:"يا نهار أبيض، فرحانة وممتنة وفخورة، اللحظة دي هتخليني أركز أكتر وأكتر، شكرا للسعودية ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ، شكرا لوالدتي، شكرا ماثيو ماكونهي لأنه خلى اللحظة دي لا يمكن أنساها في حياتي".

واحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

كما فاز الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي بجائزة شخصية العام في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، المُقام في الرياض.

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

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هنا الزاهد ماثيو ماكونهي Joy Awards جائزة أفضل ممثلة
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