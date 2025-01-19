جمال ولا غلطة.. الجمهور يعلق على إطلالة رانيا منصور في "جوي اوردز 2025"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار في أحدث ظهور لها، في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، الذي أقيم أمس السبت، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت رانيا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، والتي ظهرت مرتدية فستان طويل مطرز بالكريستال اللامع، لتنال إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اية الجمال ده"، "تحفة بجد"، "القمر بزيادة"، "جميلة ومذهلة"، "جمال ولا غلطة".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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