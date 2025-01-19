حمادة هلال ينشر صورًا مع أحمد حلمي ورامز جلال ويعلق: "الحبايب"

كتب - معتز عباس:

شارك المطرب حمادة هلال متابعيها، صورًا من مشاركته في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، الذي أقيم أمس السبت، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حمادة صورًا تذكارية، رفقة الفنان أحمد حلمي، الفنان رامز جلال، الفنان أحمد رزق، وغيرهم من النجوم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحبايب".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، حمادة هلال يخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح - أسطورة العودة 5" ويشاركه البطولة هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

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