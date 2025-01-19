أحدث جلسة تصوير لـ مي عمر في Joy Awards.. والجمهور: "أحلى واحدة في الحفلة"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عقب مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ليلة جوي أوردز".

تفاعل المعجبين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""ايه الحلاوة وجمالك دا"، "بطلي تحلوي أكتر"، "الصور تحفة"، "يا جمال الأحمر عليكي"، "في جمالك حلاوة لا تُقاس"، "أحلى واحدة في الحفلة"، "أيقونة الموضة".

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وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في السينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام.

وتدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إطار من التشويق والرومانسية، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن، مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنانة عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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