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طرح البوستر الرسمي لفيلم "لأول مرة"

09:29 م الأحد 19 يناير 2025

فيلم لأول مرة

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كتبت- منال الجيوشي:

أطلقت شركة هوليوود فيلم البوستر الرسمي لفيلم "لأول مرة" من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، تمهيدًا لطرحه في دور العرض بداية من 29 يناير الجاري.

يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يدور فيلم لأول مرة حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس (شركة هوليوود فيلم)، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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شركة هوليوود فيلم لأول مرة تارا عماد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
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