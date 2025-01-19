منة شلبي تنشر صورة مع نبيلة عبيد وناهد السباعي.. والأخيرة تغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة شلبي متابعيها صورة جديدة من مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت منة صورة تجمعها بالثنائي الفنانة القديرة نبيلة عبيد، والفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحب الحب الحب".

وتفاعلت معها ناهد السباعي، وردت: "الحب الحب الشوق الشوق".

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

يُذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري..

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