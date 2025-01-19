بالصور| ريم مصطفى تنشر صورًا من حفل Joy Awards.. والجمهور: "ملكة جمال العالم"

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ريم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلة ساحرة"، حيث ظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أسود طويل مطرز برسومات ذهبية وفضية.

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وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رؤية الجمال والأناقة"، "منتهي الشياكة والجمال"، "ملكة جمال القلب والعالم"، "مذهلة جدا".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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