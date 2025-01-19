رنا رئيس تبرز إطلالتها الساحرة في حفل "Joy Awards".. والجمهور يغازلها (صور)

جمال ولا غلطة.. الجمهور يعلق على إطلالة رانيا منصور في "جوي اوردز 2025"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة رنا رئيس الأنظار في أحدث ظهور لها من مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفيه - Joy Awards 2025، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت رنا صورًا لها بإطلالة ساحرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلة ساحرة في جوي أوردز".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة أوي الفستان"، "قمر أوي"، "فستان وإطلالة مميزة"، "اية الجمال والحلاوة دي"، "قمر يا قلبي".

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الحفل شهد حضور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي والعالمي منهم أنتوني هوبكنز، أحمد حلمي، نيللي كريم، سمية الخشاب، وأصالة، وسط أجواء احتفالية ضخمة وأداء موسيقي حي وعروض ترفيهية مبهرة، ليؤكد هذا الحدث مكانته كواحد من أهم وأكبر الفعاليات الفنية في الشرق الأوسط.

وشاركت رنا رئيس في مسلسل "انترفيو"، بطولة خالد شباط، وميدو عادل، وديانا هشام، وسارة نور، ومحمد العمروسي، وحازم إيهاب ونور بدر، وخالد جواد، وإسعاد يونس، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

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