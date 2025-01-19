رامز جلال ينشر صورة تجمعه بـ تركي آل الشيخ من حفل Joy Awards بالرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان رامز جلال صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أثناء تواجدهم في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، والذي اُقيم مساء أمس بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

ونشر "جلال" الصورة من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أحب أشكر أبو ناصر اللي دايمًا في بالي، وعلى قلبي غالي".

واحتفى تركي آل الشيخ بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي والعالم، على حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالمي، أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.





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