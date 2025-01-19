أول تعليق من تامر حسني بعد مشاركة نيللي كريم الرقص في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب تامر حسني عن تفاصيل تقديم فقرة غنائية في حفل توزيع جوائز مهرجان صناع الترفية - Joy Awards 2025، بمشاركة النجمة نيللي كريم بالرقص.

ونشر تامر حسني، مقطع فيديو من الفقرة الغنائية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحكاية من أولها، جاتلي مكالمة مهمة جداً نصها كالآتي، إحنا ندعوك من مصر عشان تشارك بالغناء في إحياء جوي أوورد ٢٠٢٥ مع أحد الرموز الفنية العالمية، هانز زيمر وأندريا بوتشيلي وكريستينا أغيليرا ، مش بس كده لا ده إحنا عايزينك تعمل عرض مميز و تشرفنا".

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وأضاف: "الحمد لله كنت قد المسؤولية، شكراً للنجمة الجميلة نيللي كريم للمشاركة العسل دي، مش جديد عليكي يا نيللي إبداعك في كل شيء، شكراً للموسيقار المبدع جان ماري رياشي، شكراً هيئة الترفية، شكراً موسم الرياض".



وتابع: "مجهود رائع من الجميع، شكراً لكل أصدقائي النجوم الحاضرين، ألف مبروك لجميع المكرمين، ومن كل قلبي بشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على مجهوده العام لهذا الحدث العالمي المبهر العظيم اللي شرفنا كلنا، بشكره إنه شافني من مصر ضمن هؤلاء الفنانين و سعيد بتقديمي شكلاً و مضموناً بهذا الشكل و بهذه الكلمات، شكراً معالي المستشار، حقيقي شكراً من كل قلبي".

ويحتفي المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

ويحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

يشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

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