محمد أبو داوود وكريم الحسيني.. مراد فكري يستقبل المعزين في وفاة والده فكري صادق

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كتب - معتز عباس:

تصوير / صامويل عادل:

بدأ، منذ قليل عزاء الفنان الراحل فكري صادق، والذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بحضور قدامى الفنانين والأسرة والأصدقاء.

واستقبل الفنان مراد فكري، المعزين في وفاة والدة الراحل فكري صادق، أبرزهم الفنان كريم الحسيني، الفنان محمد أبو داوود، الفنان منير مكرم، والفنان محمد محمود، ومحمد أحمد ماهر، وفاروق شيبا، وغيرهم.

شيعت جنازة فكري صادق يوم الجمعة الماضي، من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.