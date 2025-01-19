الصور الأولى من عزاء الراحل فكري صادق بالحامدية الشاذلية

كتب - معتز عباس:

تصوير / صامويل عادل:



بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل فكري صادق، والذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص نجله الفنان مراد صادق، على استقبال المعزين الوافدين لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الفنان الراحل، أبرزهم الفنان كريم الحسيني.

توفي الجمعة الماضية، الفنان فكري صادق، عن عمر ناهز الـ80 عامًا، والذي اشتهر بتقديم أدوار ثانوية في السينما والدراما لسنوات طويلة.

وأعلن مراد فكري صادق، وفاة والده عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله".

كانت آخر أعمال فكري صادق الدرامية، المشاركة في مسلسل إلا أنا عام 2021، ومسلسل نجيب زاهي زركش عام 2021.

شارك فكري صادق في أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والمسرح والدراما، مع عادل إمام وسعيد صالح، وفاروق الفيشاوي، ويحيى الفخراني، وغيرهم من نجوم الفن.