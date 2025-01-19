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تشييع جثمان والد زوجة محمد فؤاد من مسجد الرحمن الرحيم

06:06 م الأحد 19 يناير 2025

تشييع جثمان والد زوجة محمد فؤاد

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كتبت- منال الجيوشي
أقيمت اليوم، صلاة الجنازة على والد زوجة الفنان محمد فؤاد، بمسجد الرحمن الرحيم

وحرص الفنان محمد فؤاد على استقبال أقارب وأصدقاء والد زوجته، الذين شاركوا في تشييع الجثمان

وكانت زوجة ابن الفنان محمد فؤاد قد أعلنت خبر الوفاة، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبد الرحمن فؤاد واخواتي بسمة ومحمد فؤاد.. الحاج (حنفي الشندويلي) والد حبيبتي مروة الشندويلي"

محمد فؤاد جنازة حما محمد فؤاد حنفي الشندويلي
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