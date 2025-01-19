بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

بحضور نجوم الفن.. لقطات من جنازة والد ياسمين عبدالعزيز

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة التركية توبا بيوكستون، قوائم تريند مواقع التواصل عقب ظهورها في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم في الرياض مساء أمس السبت.

النجمة التركية توبا بيوكستون، تصدرت قوائم مواقع التواصل، عقب مشاركتها في الحفل، وتقديمها جائزة النجم المفضل في السينما.

من هي؟

-ولدت في إسطنبول، لأب وأم من تركيا.

- عمرها 42 عاما، إذ ولدت في 5 يوليو 1982.

- مسلمة الديانة.

- درست تصميم الملابس في كلية الفنون الجميلة .

-عملت في مجال الإعلانات، قبل دخولها مجال التمثيل.

-شاركت في بطولة مسلسلات "سنوات الضياع"، و "العشق الأسود"، و"جسور والجميلة".

-أعلنت عام 2017، انفصالها عن زوجها النجم التركي أونور صايلاك.