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بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

04:29 م الأحد 19 يناير 2025
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    توبا النجمة التركية
  • عرض 3 صورة
    توبا النجمة التركية
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كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة التركية توبا بيوكستون، قوائم تريند مواقع التواصل عقب ظهورها في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم في الرياض مساء أمس السبت.

النجمة التركية توبا بيوكستون، تصدرت قوائم مواقع التواصل، عقب مشاركتها في الحفل، وتقديمها جائزة النجم المفضل في السينما.

من هي؟

-ولدت في إسطنبول، لأب وأم من تركيا.

- عمرها 42 عاما، إذ ولدت في 5 يوليو 1982.

- مسلمة الديانة.

- درست تصميم الملابس في كلية الفنون الجميلة .

-عملت في مجال الإعلانات، قبل دخولها مجال التمثيل.

-شاركت في بطولة مسلسلات "سنوات الضياع"، و "العشق الأسود"، و"جسور والجميلة".

-أعلنت عام 2017، انفصالها عن زوجها النجم التركي أونور صايلاك.

توبا بيوكستون حفل توزيع جوائز joy awards الرياض
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