بالصور.. رضوى الشربيني تتألق في حفل "Joy Awards" بالرياض

بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

كتب- هاني صابر:

خطفت الإعلامية رضوى الشربيني، الأنظار إليها بإطلالة مميزة خلال ظهورها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في مدينة الرياض.

الحفل شهد حضور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي والعالمي منهم أنتوني هوبكنز، أحمد حلمي، نيللي كريم، سمية الخشاب، وأصالة، وسط أجواء احتفالية ضخمة وأداء موسيقي حي وعروض ترفيهية مبهرة، ليؤكد هذا الحدث مكانته كواحد من أهم وأكبر الفعاليات الفنية في الشرق الأوسط.

وكانت رضوى الشربيني، قد تصدرت التريند عقب ظهورها في بث مباشر عبر حسابها بموقع "فيسبوك" لتكشف حقيقة شائعة زواجها.

وقالت رضوى خلال الفيديو: "أنا لو هتجوز هعلن ده.. أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لا، أنا متجوزتش، لدرجة إنهم حطوا صورتي مع شقيقي وقالوا ده خطيبي الإماراتي.. بصراحة مستغربة من اللي بيتعمل ده، حبيت أقول لجمهوري اللي بيسعد قلبي... شكرًا ليكم إنكم بتدافعوا عني بالشكل ده، أنتم أحلى حاجة حصلت في حياتي".

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحاتها الأخيرة عن مصطفى فهمي.. فاتن موسى تتصدر التريند

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن كريم عبدالعزيز