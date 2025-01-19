إعلان

بالصور.. رضوى الشربيني تتألق في حفل "Joy Awards" بالرياض

04:29 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رضوى الشربيني في حفل جوي أوردز(7)
  • عرض 5 صورة
    رضوى الشربيني في حفل جوي أوردز(8)
  • عرض 5 صورة
    رضوى الشربيني في حفل جوي أوردز(5)
  • عرض 5 صورة
    رضوى الشربيني في حفل جوي أوردز(6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

خطفت الإعلامية رضوى الشربيني، الأنظار إليها بإطلالة مميزة خلال ظهورها بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم في مدينة الرياض.

الحفل شهد حضور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي والعالمي منهم أنتوني هوبكنز، أحمد حلمي، نيللي كريم، سمية الخشاب، وأصالة، وسط أجواء احتفالية ضخمة وأداء موسيقي حي وعروض ترفيهية مبهرة، ليؤكد هذا الحدث مكانته كواحد من أهم وأكبر الفعاليات الفنية في الشرق الأوسط.

وكانت رضوى الشربيني، قد تصدرت التريند عقب ظهورها في بث مباشر عبر حسابها بموقع "فيسبوك" لتكشف حقيقة شائعة زواجها.

وقالت رضوى خلال الفيديو: "أنا لو هتجوز هعلن ده.. أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لا، أنا متجوزتش، لدرجة إنهم حطوا صورتي مع شقيقي وقالوا ده خطيبي الإماراتي.. بصراحة مستغربة من اللي بيتعمل ده، حبيت أقول لجمهوري اللي بيسعد قلبي... شكرًا ليكم إنكم بتدافعوا عني بالشكل ده، أنتم أحلى حاجة حصلت في حياتي".

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحاتها الأخيرة عن مصطفى فهمي.. فاتن موسى تتصدر التريند

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن كريم عبدالعزيز

رضوى الشربيني نجوم الفن Joy Awards حفل Joy Awards أنتوني هوبكنز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة