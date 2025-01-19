بحضور نجوم الفن.. لقطات من جنازة والد ياسمين عبدالعزيز

بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

كتبت- سهيلة أسامة:

شيع منذ قليل جثمان والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

حضور أحمد العوضي

حضر الفنان أحمد العوضي طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صلاة الجنازة على والدها بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

انهيار ياسمين عبد العزيز

خيم الحزن الشديد على ياسمين عبد العزيز، التي انهارت من البكاء أثناء وداع والدها إلى مثواه الأخير.

ياسمين عبد العزيز بالحجاب في جنازة والدها

ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مرتدية الحجاب أثناء تشييع جثمان والدها.

حضور نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من بينهم المؤلف عمرو محمود ياسين، والفنان أحمد العوضي، والمخرج خالد جلال.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت عن وفاة والدها عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا... البقاء لله".