منى زكي تنشر صورا وتبرز جمالها في حفل "Joy Awards"

بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

كتبت- نوران أسامة:

شاركت النجمة منى زكي، متابعيها، عبر السوشيال ميديا صورًا لها، خلال مشاركتها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم مساء أمس بمدينة الرياض.

ونشرت منى، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة أنيقة، وعلقت: "كالعادة ليلة سحرية مليئة بالسحر والأساطير والكثير من الحب، مبروك لجميع الفائزين، كلكم تستحقون ذلك".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نجمة مصر"، "قمر 14"، "الفستان تحفة"، "جميلة"، "الجمال والشياكة والرقي"، "ربنا يحفظك دايمًا رافعة راسنا".

واحتفى تركي آل الشيخ بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي والعالم، على حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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