بفستان أنيق.. منة شلبي تتألق في حفل "Joy Awards" (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة منة شلبي، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها أثناء مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض.

ونشرت منة، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر، ربي يحفظك من كل عين، منوشة القمر، الإطلالة ولا غلطة، قمراية، روح قلبي".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يُذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.

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