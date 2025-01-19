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بالصور..ياسمين عز تخطف الأنظار بفستانها في حفل "Joy Awards" بالرياض

04:00 م الأحد 19 يناير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الإعلامية ياسمين عز في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أُقيم مساء أمس في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

وظهرت "ياسمين" بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان أنيق أبرز جمالها.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

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ياسمين عز حفل Joy Awards الرياض
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