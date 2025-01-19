10 لقطات لنجوم الفن في جنازة والد ياسمين عبد العزيز

بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر جنازة والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز عدد من الفنانين بينهم المؤلف عمرو محمود ياسين والفنان أحمد العوضي والمخرج خالد جلال.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، وهو بطولة كلًا من، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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