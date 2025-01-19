بالفيديو.. أحمد عبده يطرح أغنية "جابت آخرها" على "يوتيوب"

كتب- هاني صابر:

طرحت sms للإنتاج الفني، فيديو كليب أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل إسم "جابت آخرها" للمطرب أحمد عبده وإنتاج معتز عرموش، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "جابت آخرها" من كلمات عبد الرحمن يونس، وألحان حازم الصباغ، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر، وكيبورد محمد شاهي، وبزق اسامة حسن، والكليب من إخراج أحمد علاء الجندي.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "جابت آخرها معاك خلاص، أنت مش فارق معايا، والدنيا دي مليانة ناس، روح متعمليش حكاية.. من بكره هعتبر اللي بينا إنه كان حظي اللي مال، الناهية أنا مابقتش شايفك، أنت صفر على الشمال".

وسبق أن تعاون أحمد عبده مع المنتج معتز عرموش في عدد من الأغاني كان أخرها كليب أغنية "قلبك بيتي" من كلمات زياد حسن، وألحان احمد عبده، وتوزيع محمد عباس.

يذكر أن، الجهة المنتجة sms تعاونت في وقت سابق مع المطرب عمر كمال بأغنية "الساحر" وأحمد عبده بأغنية "قدرت إزاي"، وأغنية "متحسبونيش" ومنة فاضل بأغنية "مستفز" ، و "مكاني"، و "مابقتش بخير"، ومحمود معتمد بأغنية "عدم الإزعاج"، ونورهان درويش بأغنية "هنا غزة"، وغيرهم.