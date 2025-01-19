بالصور..لحظة انهيار ياسمين عبدالعزيز على والدها في وداعه لمثواه الأخير

بحضور نجوم الفن.. لقطات من جنازة والد ياسمين عبدالعزيز

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كتب - هاني صابر:

ودعت النجمة ياسمين عبد العزيز، والدها خلال مراسم تشييع جنازته وانهارت من البكاء قبل دفنه بمقابر العائلة.

وحرصت ياسمين، على استقبال عزاء والدها بالمقابر.

وأقيمت صلاة الجنازة على والد ياسمين عبدالعزيز بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر جنازة والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز عدد من الفنانين بينهم المؤلف عمرو محمود ياسين والفنان أحمد العوضي والمخرج خالد جلال.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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