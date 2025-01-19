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بالفيديو.. لحظة لقاء أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بعد طلاقهما

02:53 م الأحد 19 يناير 2025
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    ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها
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    عمرو محمود ياسين في جنازة والد ياسمين عبدالعزيز (3)
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كتبت - نوران أسامة:

ظهر الفنان أحمد العوضي بجانب طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بالمقابر بعد صلاة الجنازة على والدها بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ونشر برنامج et بالعربي، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر فيه عمرو محمود ياسين ووأحمد العوضي بجوار ياسمين عبد العزيز في المقابر خلال مراسم دفن والد النجمة.

وحضر جنازة والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز عدد من الفنانين بينهم المؤلف عمرو محمود ياسين والفنان أحمد العوضي والمخرج خالد جلال.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز صلاة الجنازة مسجد المشير طنطاوي التجمع الخامس
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