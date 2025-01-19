"عملتي كدة ليه يا ستيتة".. سر جملة وحيد سيف التي أغضبت أمينة رزق

كتب- مصطفى حمزة:

واجه الفنان الراحل وحيد سيف، مواقف طريفة عديدة على خشبة المسرح خلال مشواره الفني الذي قدم فيه حوالي 200 مسرحية.

الفنان الراحل وحيد سيف، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 يناير عام 2012، تحدث عن واقعة تعرضه للهجوم من عمالقة المسرح يوسف وهبي، وأمينة رزق، خلال مشاركته في مسرحية بعنوان "بنت الريف".

وخلال ظهوره في برنامج "ساعة صفا" مع الفنانة صفاء أبو السعود، قال: "في مشهد بالمسرحية، كنت أؤدي دور إبن عم وخطيب الفنانة أمينة رزق، والمفروض ذهبت لها لمواجهته بعد اتجاهها للعمل في بيت دعارة".

وتابع: "دخلت وقلت بطريقتي الكوميدية (عملتي كدة ليه يا ستيتة)، ودخل الجمهور في نوبة ضحك قوية، وفوجئت أمينة رزق بما حدث، وقالت لى وهي تحرك حواجبها إيه اللي عملته ده، فقلت لها بتلاعبيلي حواجبك ليه، بينا وبين الجمهور 6 متر، وهاج وماج يوسف وهبي، وشتمني".

الفنان الراحل وحيد سيف، بدأ مشواره عبر خشبة المسرح، وشارك في أعمال عديدة، منها "حضرة صاحب العمارة" و "روبابيكيا" ، و"افتح يا سمسم"، و"سندريلا والمداح" .

وشارك الفنان الراحل في أفلام، زوجتي والكلب، ومين يقدر على عزيزة، وأريد حلا، والمذنبون، ومحامي خلع، وعايز حقي، وسيد العاطفي، وأبو العربي، وغيرها.