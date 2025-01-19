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لطيفة عن حفل "Joy Awards": "إبهار وحلم اتحقق على الأرض" (صور)

02:43 م الأحد 19 يناير 2025
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  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
  • عرض 15 صورة
    لطيفة
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة، صورًا خلال حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي اُقيم مساء أمس بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

ونشرت "لطيفة"، الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللي حضرناه إمبارح مكنش حفل عادي، إبهار وحلم اتحقق على الأرض على مستوى عالمي متقن، تحية كبيرة لكل من كان وراء هذا الجهد العالمي".

وأضافت: "تحية إلى سيادة المستشار تركي آل الشيخ وإلى هيئة الترفيه، تحية لـ المملكة العربية السعودية، "جوي أوورد" كل سنة يبهرنا أكتر من السنة اللي قبلها، فخورة جدًا بهذا المستوى وهذا الرقي وهذا الإبهار، ودائمًا المملكة قيادةً وشعبًا تبهرنا بإنجازاتها العالمية".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

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لطيفة حفل جوائز Joy Awards المملكة العربية السعودية الرياض
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