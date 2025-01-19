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"جريئة".. رانيا يوسف تنشر صورا من غرفة إقامتها بالرياض والجمهور يعلق

02:36 م الأحد 19 يناير 2025
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    رانيا يوسف في أحدث ظهور
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    رانيا يوسف من حفل ال joyawards
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا جديدة لها أثناء تواجدها بمدينة الرياض.

ونشرت رانيا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير عليكم من الرياض"، وظهرت خلال الصور بإطلالة جريئة من داخل غرفة إقامتها بالرياض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الشعر القصير تحفة عليكي، قمر، متألقة دايمًا يا روح قلبي، الرياض منورة بيكي، أصل الجمال، يسعد صباحك يا قمر".

وشاركت رانيا يوسف في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي اُقيم مساء أمس بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

يذكر أن رانيا يوسف يعرض لها مسلسل "موضوع عائلي 3" الذي بدأ عرضه مؤخرًا، وبطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، ومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

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