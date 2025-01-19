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"معجزة تحققت في 6 سنوات".. مدحت العدل يعلق على حفل "Joy Awards"

02:33 م الأحد 19 يناير 2025
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    مدحت العدل
  • عرض 4 صورة
    مدحت العدل
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    مدحت العدل
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كتبت- نوران أسامة:

علق السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل، على حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أُقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "العدل"، صورًا له من الحفل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إنه ليس مجرد حفل ولكنه إبهار يفوق الوصف يتزايد من عامٍ إلى عام، إبهار خلفه عقليات حالمة وقادرة على تحويل الحلم إلى واقع".

وأضاف: "حفل چوي أوردز يحبس أنفاسنا من الجمال، تحية من القلب إلى هيئة الترفيه وعلى رأسها المبدع معالي الوزير تركي آل الشيخ والمملكة العربية السعودية وولاة الأمر فيها، معجزة تحققت في 6 سنوات.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا.

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مدحت العدل حفل Joy Awards المملكة العربية السعودية الرياض
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