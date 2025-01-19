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بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تنعى والد ياسمين عبد العزيز

02:22 م الأحد 19 يناير 2025

اسعاد يونس

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كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على نعي والد الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها، الذي وافته المنية أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتبت "إسعاد" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أتقدم بخالص العزاء للصديقة الحبيبة ياسمين عبد العزيز في رحيل الوالد الغالي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وودعت ياسمين عبد العزيز والدها منذ قليل بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وشهدت مراسم الجنازة، انهيار ياسمين عبد العزيز من البكاء على رحيل والدها لتوديعه لمثواه الأخير.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

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