بحضور العوضي وجلال وياسين.. 25 صورة من جنازة والد ياسمين عبدالعزيز

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كتب- هاني صابر :

تصوير- أحمد مسعد:

أقيم ظهر اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة والد النجمة ياسمين عبدالعزيز بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وشهدت مراسم الجنازة، انهيار ياسمين عبدالعزيز من البكاء على رحيل والدها لتوديعه لمثواه الأخير.

وحضر الجنازة من بين نجوم الفن المؤلف عمرو محمود ياسين والفنان أحمد العوضي والمخرج خالد جلال.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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