بـ "إطلالة جريئة".. صبا مبارك تخطف الأنظار في حفل "Joy Awards" (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة صبا مبارك، صورًا أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي اُقيم مساء أمس بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.

ونشرت "صبا"، الصور من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا للمملكة العربية السعودية على استضافتنا دائمًا، ويعطيكم ألف عافية هيئة الترفيه، على دعمكم للصناعة والمواهب العربية دائمًا".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "وتر حساس" والمسلسل بطولة إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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