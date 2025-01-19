أول تعليق من محمد ثروت بعد حفله بالأوبرا (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

علق المطرب محمد ثروت، على حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس السبت بدار الأوبرا المصرية.

ونشر "ثروت"، صورا من الحفل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله على النجاح الكبير لحفلتي أمس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بشكر جمهوري الغالي اللي نورنا وشرفنا بحضوره ودعمه المستمر، يارب نكون قدرنا نسعدكم ونقدم لكم ليلة موسيقية لا تُنسى".

وتابع: "كل الشكر لوزارة الثقافة المصرية على دعمها الدائم للفن الأصيل، وخصّ بالشكر السيد وزير الثقافة المصرية د. أحمد فؤاد هنو، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، على تعاونهم ودعمهم المستمر، وأشكر أيضًا كل المسؤولين في دار الأوبرا المصرية على جهودهم الكبيرة".

وأضاف: "فخور جدًا بالتعاون مع المايسترو الدكتور محمد الموجي، الذي أعتبره ابنًا من أبنائي، وسعيد جدًا بمجهوده الكبير هو وفرقة الموسيقى العربية للتراث الواعدة، الذين أمتعوا الجمهور بفنهم الراقي.

وقدم محمد ثروت عددا من الأغاني المميزة منها تتر مسلسل "فاطمة"، و"طير على الأفراح"، و"مصر يا أول نور في الدنيا"، و"يا مستعجل فراقي"، و"بلدي"، و"هكتب جواب".

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