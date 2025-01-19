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بعد تعرضه للهجوم.. ماذا قال أحمد سعد عن إرتدائه الحلق؟ (فيديو)

01:39 م الأحد 19 يناير 2025
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    حلق احمد سعد
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كتب- مصطفى حمزة:

تعرض المطرب أحمد سعد، للهجوم عبر مواقع التواصل عقب ظهوره مرتديا الحلق في حفل توزيع جوائز joy award، الذي أقيم مساء أمس في الرياض.

المطرب أحمد سعد، واجه الإنتقادات نفسها، عقب ظهوره للمرة الأولى مرتديا الحلق، في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات موسم جدة في مايو 2023.

وخلال ظهوره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "sold out"، علق المطرب أحمد سعد على الإنتقادات التي تعرض لها عقب ظهوره مرتديا الحلق، قائلا: "أنا ندمان إني لبست الحلق، الغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقاليدهم وكده، والحلق ملوش علاقة بالستات يعني مش بتاع ستات بس، وفي شباب كتير بيلبسوه، في موضة معينة خلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي مبقاش زي زمان الدنيا كلها باصة على بعض".

وشهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم بمدينة الرياض، حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم من بينهم النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

أحمد سعد مرتديا الحلق في حفل مايو2023

أحمد سعد يرد

أحمد سعد حفل توزيع جوائز joy award joy award الرياض محمود سعد
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