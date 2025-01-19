بإطلالة جريئة.. ريم البارودي تتألق في حفل "Joy Awards" (صور)

بعد تعرضه للهجوم.. ماذا قال أحمد سعد عن إرتدائه الحلق؟ (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة ريم البارودي، بإطلالة جريئة أثناء مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض.

ونشرت ريم، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جرئ، ولاقت من خلاله إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على إطلالتها، كالتالي: "أحلى من القمر وأجمل إطلالة، قمورة، عسل، ما شاء الله، طول عمرك قمر يا حبيبتي، جمالك عدى كل الحدود".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "حد فاصل" وشاركها في بطولته إدوارد، نضال الشافعي، محمد مهران، نانسي صلاح، تأليف محمد إبراهيم عوض، إخراج تامر حمزة.