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إلهام شاهين توجه رسالة لـ مي عمر وزوجها بعد حصد"نعمة الأفوكاتو" جائزة في Joy Awards

01:30 م الأحد 19 يناير 2025
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    مي عمر ومحمد سامي والهام شاهين وعمرو أديب
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    لبلبة وليلى علوي والهام شاهين ومي عمر وعمرو أديب والمخرج محمد سامي
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    مي عمر والهام شاهين والمخرج محمد سامي
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كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة تهنئة للمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر بعد حصد مسلسل "نعمة الأفاكاتو" جائزة المسلسل المصري المُفضل في حفل توزيع جوائز "joy awards"، والذي أقيم مساء أمس السبت في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنتسجرام، وعلقت: "مبروك للمخرج المبدع محمد سامي حصول مسلسله نعمة الأفوكاتو على جائزة أحسن مسلسل مصري.. مبروك الفنانة الجميلة مي عمر والمنتجة الرائعة مها سليم".

وظهر في الصور عدد من نجوم الفن من بينهم المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر لبلبة وليلى علوي والإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

واحتفى تركي آل الشيخ بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي والعالم بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالمي أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

يذكر أن، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبورية، وعماد زيادة، ومسلسل نعمة الأفوكاتو من تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

إلهام شاهين محمد سامي مي عمر نجوم الفن نعمة الأفاكاتو Joy Awards حفل Joy Awards
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