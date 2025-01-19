بكاء ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع (صور)

بحضور نجوم الفن.. لقطات من جنازة والد ياسمين عبدالعزيز

بعد مشاركتها في "joy awards".. من هي التركية توبا بيوكستون؟

محمد أبو داوود وكريم الحسيني.. مراد فكري يستقبل المعزين في وفاة والده فكري

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

ودعت النجمة ياسمين عبد العزيز والدها منذ قليل، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وشهدت مراسم الجنازة، انهيار ياسمين عبد العزيز من البكاء على رحيل والدها لتوديعه لمثواه الأخير.

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحاتها الأخيرة عن مصطفى فهمي.. فاتن موسى تتصدر التريند

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن كريم عبدالعزيز