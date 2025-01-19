وائل عبد العزيز ينشر آخر صورة لوالده قبل وفاته.. ويعلق: "الصبر من عندك يا رب"

كتبت - سهيلة أسامة:

شارك الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيه عبر السوشيال ميديا، آخر صورة لوالده الراحل قبل وفاته.

ونشر "عبد العزيز"، الصورة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "آخر صورة ليه من أسبوعين، يا رب الصبر من عندك، ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها أمس السبت، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز تخوض موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

"وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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