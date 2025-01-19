10 صور لإطلالة نادين نسيب نجيم في حفل "Joy Awards"

بعد تعرضه للهجوم.. ماذا قال أحمد سعد عن إرتدائه الحلق؟ (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها خلال حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أُقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض.

ونشرت نادين، الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جريء، وعلقت: "ليلة لا تصدق على الاطلاق، ألف مبروك لكل الفائزين".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن آخر مشاركات نادين نجيم كانت بمسلسل "2024" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضًا:

بـ "صور نادرة".. ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكرياتها مع والدها الراحل

وفاة والد زوجة محمد فؤاد

أحمد العوضي يصل جنازة والد ياسمين عبدالعزيز بمسجد المشير طنطاوي (صور)