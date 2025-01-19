أول تعليق من محمد سامي بعد حصد مسلسل"نعمة الأفاكاتو" جائزة في "Joy Awards"

كتبت- نوران أسامة:

علق المخرج محمد سامي، على حصد مسلسله "نعمة الأفاكاتو"جائزة المسلسل المصري المفضل في "جوي أوردز" بعد منافسة مع مسلسلات "العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1".

ونشر "سامي"، مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الفوز بجائزة Joy لأفضل مسلسل تلفزيوني هو شرف كبير، أود أن أعبر عن خالص امتناني لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه العامة على دعمهم الاستثنائي و الاحتفاء بالفن والإبداع، شكر خاص لزملائي الرائعين وعملهم الجاد وللمنتجة المبدعة مها سليم، كما أود أن أعبر عن خالص شكري لمجموعة MBC ومنصة شاهد على دعمهم المستمر وإيمانهم بهذا المشروع".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وأروى جودة، وكمال أبورية، وعماد زيادة، ومسلسل نعمة الأفوكاتو من تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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