25 صورة جريئة لنجمات الفن في حفل "Joy Awards" بالسعودية

كتبت - سهيلة أسامة:

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" حضور عدد كبير من نجمات الفن اللواتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة، والحفل أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض.

وكان من أبرز النجمات الذين حضروا الحفل، هنا الزاهد، جومانا مراد، ياسمين صبري، سمية الخشاب، نيللي كريم، ريهام حجاج، نادية الجندي، رانيا فريد شوقي، أسماء جلال، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، توبا بويوك أوستون، رانيا منصور، فيفي عبده، ونهى عابدين.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

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