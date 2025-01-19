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25 صورة جريئة لنجمات الفن في حفل "Joy Awards" بالسعودية

12:40 م الأحد 19 يناير 2025
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    أسماء جلال_2
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    أسماء جلال_4
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    جومانا مراد_1
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    جومانا مراد_2_1
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    رانيا فريد شوقي
  • عرض 25 صورة
    رانيا منصور
  • عرض 25 صورة
    ريهام حجاج_1
  • عرض 25 صورة
    سمية الحشاب
  • عرض 25 صورة
    سمية الخشاب_2
  • عرض 25 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 25 صورة
    فيفي عبده_2
  • عرض 25 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    توبا بويوك أوستون
  • عرض 25 صورة
    نيكول سابا_2_2
  • عرض 25 صورة
    نيكول سابا_5
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    نيللي كريم
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    نهى عابدين
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    هنا الزاهد_1
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    هنا الزاهد_2
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    ياسمين رئيس
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    نيللي كريم_2_1
  • عرض 25 صورة
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    ياسمين رئيس_2
  • عرض 25 صورة
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كتبت - سهيلة أسامة:

شهد حفل توزيع جوائز "Joy Awards" حضور عدد كبير من نجمات الفن اللواتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الجريئة، والحفل أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض.

وكان من أبرز النجمات الذين حضروا الحفل، هنا الزاهد، جومانا مراد، ياسمين صبري، سمية الخشاب، نيللي كريم، ريهام حجاج، نادية الجندي، رانيا فريد شوقي، أسماء جلال، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، توبا بويوك أوستون، رانيا منصور، فيفي عبده، ونهى عابدين.

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

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