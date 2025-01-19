حفل "Joy Awards"يدخل تريند "إكس"

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كتب- مصطفى حمزة:

دخل حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم في الرياض، مساء أمس السبت، قوائم تريند موقع "إكس".

الحفل الذي أقيم بمدينة الرياض تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، شهد حضور نخبة من أبرز نجوم العالم.

وقام النجم العالمي أنتوني هوبكنز، بتسليم الجائزة للنجم مورجان فريمان، نظرًا لفوزه بها العام الماضي، وحرص فريمان على توجيه الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ على التكريم وحسن الاستضافة.

وشهدت فقرة تكريم الشاعر الراحل الأمير بدر بن عبدالمحسن، مشاركة "فنان العرب" المطرب الكبير محمد عبده مع مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي الغناء، كما عزف الأخير على آلة البيانو.

الحفل حضره كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.