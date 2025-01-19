أصالة تهدي جائزتها من Joy Awards لزوجها: "بموت عليك يا جوزي"

الرياض- منى الموجي:

أهدت المطربة أصالة نصري جائزتها كأفضل مطربة من مهرجان صناع الترفيه- Joy Awards 2025، لزوجها الشاعر فائق حسن.

وقالت أصالة بعد استلامها الجائزة أمس السبت في الرياض بالمملكة العربية السعودية: "مرحبا.. من أول ما قالولي عندك چوي أوردز، حضرت كلمة بس نسيت كل شيء إلا أساسيات، بينها اهتمام السعودية الله يحفظها، الله يديمكم يا رب، أنتم أساس لكل بنيان في كافة المجالات وفي الفن اللي بحبه وبحترمه".

وتابعت "وعندي رئيسي موجود رئيس جمهورية الفن أستاذ محمد عبده اشتقنالك يا حبيبي"، مضيفة "وبدي أهدي الجائزة لشريك هو اللي أهداني الحياة والثقة والمحبة وكل شيء حلو فايق حسن جوزي، بموت عليك يا جوزي"، ووجهت التحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه "شكرا أبو ناصر".

واحتفى المهرجان بأهل الفن في عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، في حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض".

وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: أنتوني هوبكنز، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، هنادي مهنا، أحمد عز، ياسمين رئيس، رنا رئيس، وليد توفيق، أحمد حلمي، منى زكي، منة شلبي، محمد سامي، مي عمر، نسرين طافش، كريم عبدالعزيز، أنغام، أصالة، صابر الرباعي، صفية العمري، باسم سمرة، إدوارد، محمد رجب.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بداية من وصول النجوم إلى الحفل، ومرورهم على السجادة الخزامية، وصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.

في حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.