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7 صور لإطلالة ياسمين رئيس بحفل "Joy Awards" بالسعودية

11:58 ص الأحد 19 يناير 2025
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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار إليها، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، الذي أقيم مساء أمس السبت في مدينة الرياض.

وشاركت "ياسمين"، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، ما شاء الله، باربي، برنسيسة، الله يحفظك حبيبتي".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، ياسمين رئيس تخوض دراما 2025 بمسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك.

كما تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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