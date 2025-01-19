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نادية الجندي من حفل "JOY AWARDS": "الفن ليس له وطن"

11:53 ص الأحد 19 يناير 2025

نادية الجندي

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كتبت: نواران أسامة

أشادت الفنانة نادية الجندي بحفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض، وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وقالت نادية الجندي في تصريحات تليفزيونية على هامش المهرجان: "حاسة بأجواء جميلة والديكور حاجة تحفة، وأنا سعيدة بالنهضة الفنية اللي حاصلة في السعودية، وشئ جميل، وده بيثبت إن الفن ملهوش وطن، وأتمنى التقدم للمملكة العربية السعودية، والحقيقة سيادة المستشار تركي آل الشيخ عامل مجهود وطبعا سمو الأمير محمد بن سلمان واضح أوي المجهود اللي إنتوا بذلينه شئ جميل وعظيم أنا سعيدة أوي بالجو الفني الجميل ده، وبتمنى لكل الفائزين بالتوفيق".

واحتفى تركي آل الشيخ بحضور عدد كبير من ألمع النجوم في الوطن العربي والعالم، على حفل توزيع جوائز "Joy Awards" بمدينة الرياض بحضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الحضور النجم العالمي، أنتوني هوبكنز، الموسيقار العالمي، هانز زيمر، عمرو دياب، باسم سمرة، أحمد رزق، بيومي فؤاد، نبيلة عبيد، كريستينا أجيليرا، تيري هنري، لاعب منتخب فرنسا السابق، الإعلامي علي جبر، وآخرون.

وفي حفل جوائز صنّاع الترفيه يختار الجمهور الفائزين في مختلف التخصصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق JOY AWARDS، وذلك ضمن ستة فروع، هي: الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎MBC1‎‏ (@‏‎mbc1‎‏)‎‏

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نادية الجندي حفل Joy Awards الفن
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